Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признался в преступлении

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве и изнасиловании двух девочек в Рыбинске, на котором он признается в совершении преступления.

На кадрах задержанный ярославской полицией мужчина сидит на земле в наручниках.

«Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов... и как бы... и убил в итоге», – передает РИА «Новости» слова мужчины.

Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.

В ходе расследовании убийства сестер возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.

В пятницу подозреваемого задержали.