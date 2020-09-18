Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске

Сотрудники полиции задержали в Ярославской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

«Задержан сотрудниками полиции», – сообщил источник РИА «Новости», не уточнив подробности операции.

Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.

В ходе расследовании убийства сестер возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.