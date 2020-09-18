В России выявили 5,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5905 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 91 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5905 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 24,5% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 805, Санкт-Петербурге – 206, Ростовской области – 172.

Всего в стране выявлено 1 091 186 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 901 207 человек, из них 5339 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 19 195 человек.

Накануне, 17 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5762. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 143.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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