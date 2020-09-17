В России выявили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5762 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 85 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5762 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 730, Санкт-Петербурге – 211, Московской области – 177.

Всего в стране выявлено 1 085 281 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 895 868 человек, из них 5754 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 19 061 человек.

Накануне, 16 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5670. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 92.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.