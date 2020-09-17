Польша предложила создать стабилизационный фонд для Белоруссии

Варшава предлагает создать стабилизационный фонд для Минска в размере не менее 1 млрд евро, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Польша планирует внести на рассмотрение Еврокомиссии пункт о стабилизационном фонде для стабилизации белорусской экономики, передает ТАСС.

«Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум 1 миллиард евро на этом этапе», – сказал Моравецкий.

По его мнению, вопрос разрешения кризиса в Белоруссии нужно решать в партнерстве с Россией.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее дошло до мирного разрешения этого спора в сотрудничестве с большим российским партнером, который сейчас является важным ключевым партнером для Белоруссии, и мы хотим, чтобы оставался партнером», – отметил премьер Польши.

Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Польша при помощи мессенджеров выстраивает в Белоруссии параллельные министерства и проводит саботаж экономики и социальной сферы.

В среду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов сообщал, что Польша и Литва причастны к дестабилизации ситуации в стране, это привело к нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД