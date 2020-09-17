В Кремле отреагировали на планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Москва негативно относится к попыткам Варшавы добиться ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения самолета с президентом Польша Лехом Качиньским в 2010 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

При этом он добавил, что в целом в Кремле относятся негативно к решению Польши арестовать российских диспетчеров.

Напомним, следственная группа при госпрокуратуре Польши подала в суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения Ту-154М.

Авиаэксперт Роман Гусаров заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша может потребовать ареста смоленских диспетчеров через Интерпол.

Самолет польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли.

Российская сторона пришла к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако этого сделано не было.

Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических обидах Польши на Россию.

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