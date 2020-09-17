Авиаэксперт: Польша может потребовать ареста смоленских диспетчеров через Интерпол

«В России диспетчерам смоленского аэропорта ничего не грозит. Если Польша потребует ареста через Интерпол, и если Интерпол примет требование, то за рубежом их могут попытаться задержать», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров, комментируя требование Варшавы арестовать российских диспетчеров по делу о крушении самолета польского президента в 2010 году.

«Польша продолжает свои политические игры. То они находят следы взрывчатки, а теперь вдруг виноват диспетчер. Ребята, вы определитесь, либо диспетчер, либо взрывчатка», – сказал глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Следственная группа при государственной прокуратуре Польши подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года. «Обвинения, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», – заявила накануне пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик. Ходатайство в суд – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест, в этом случае следователи могут предпринять меры с целью задержания диспетчеров, сообщило Польское агентство печати.

«Скорее всего, природное польское высокомерие не позволяет признать, что они сами угробили собственного президента. Ну и, конечно, политическая составляющая. Польша очень хочет использовать катастрофу Ту-154М как инструмент давления на Россию. Думаю, тема этой трагедии еще долго будет звучать в польской внутриполитической повестке», – отметил Гусаров.

Результаты расследования давно известны, напомнил собеседник. Диспетчер Смоленска-Северного предупреждал об опасности, предлагал экипажу не садиться в Смоленске, уйти в аэропорт Минска. Но польский «борт номер один» принял другое решение. Тогда диспетчер дал все условия посадки, в том числе погодные, и далее был абсолютно бессилен. «Не мог же он сам сесть за штурвал самолета», – отметил Гусаров.

«Все необходимое российские диспетчеры сделали. Более того, в СССР действовали правила, согласно которым диспетчер практически указывал экипажу, что делать. По западным стандартам (к которым мы уже перешли), диспетчер информирует, рекомендует, какие действия нужно предпринять. Но решение принимает командир экипажа, потому что только он до конца понимает, какая ситуация в воздухе и на борту. В случае с самолетом Ту-154М командир сам пилотировал, сам принимал решение. А дальше случилось то, что случилось», – пояснил авиаэксперт.

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров нереализуемо, поскольку, согласно Конституции, Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил агентству «Интерфакс» в четверг источник, знакомый с ситуацией.

«На территории России гражданам нашей страны, в данном случае диспетчерам смоленского аэропорта, ничего не грозит, – прокомментировал это сообщение Гусаров. – Если Польша потребует ареста через Интерпол, тогда, в случае выезда за границу, диспетчеров могут попытаться задержать за рубежом. И то только если Интерпол примет требования Польши. Со своей территории Россия точно никого никуда выдавать не будет. Точка в расследовании крушения Ту-154М поставлена. Все остальное уже никого не волнует».

Самолет Ту-154М польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

В апреле Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Качинского.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических обидах Польши на Россию.