Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Качиньского

МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.

В сообщении МИД Польши указывается, что ведомство передало в посольство России «ноту, призывающую российскую сторону немедленно выдать собственность Польши – обломки самолета Ту-154М», передает РИА «Новости».

Польская сторона также заявила, что якобы «ни одна норма международного права не дает оснований для удерживания Россией польской собственности».

Польша постоянно требует передать ей обломки Ту-154. Посол России в республике Сергей Андреев ранее разъяснял, что обломки самолета остаются в России, так как Варшава еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны «храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела».

В пятницу глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик заявил, что правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь, планировавшийся 10 апреля и приуроченный к 10-летию авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М и 80-летию катынских событий.

После этого Москва раскритиковала Варшаву за «вызывающую неблагодарность».

Между тем в СК России рассказали о 40 запросах Польши на осмотр самолета Качиньского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД