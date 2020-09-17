Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154

В случае заочного ареста Польшей российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, Россия не выдаст своих граждан, заявил знакомый с ситуацией источник.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», – сказал «Интерфаксу» источник.

По его словам, данный путь «тупиковый» и не имеет никакой перспективы. Также источник добавил, что российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это».

Собеседник агенства напомнил, что польская сторона сможет попросить о правовой помощи, если им необходимы какие-либо данные от диспетчеров.

Ранее следственная группа при госпрокуратуре Польши подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. В апреле Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Ту-154М.

Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических обидах Польши на Россию.

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