Польша потребовала ареста диспетчеров по делу о крушении Ту-154

Следственная группа при Госпрокуратуре Польши подала в суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.

«Обвинения, предъявленные [российским] диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря польской прокуратуры.

Как информирует Польское агентство печати, ходатайство в суд – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.

В апреле Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических обидах Польши на Россию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД