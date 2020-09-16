Эксперт: В слабом результате КПРФ на выборах виноваты сами коммунисты

КПРФ действует неэффективно, не соответствует текущей ситуации и поэтому теряет свои позиции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Так он прокомментировал слабый результат КПРФ на выборах в Иркутской, Новосибирской областях и ряде других регионов. По его словам, КПРФ потеряла монополию на левом политическом фланге, где появились новые партии, сумевшие переманить часть избирателей у коммунистов.

«КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов сами виноваты в низком результате на прошедших выборах. Условия изменились, появились другие партии, которые тоже позиционируют себя как коммунистические. Активно работают «Коммунисты России», Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), а также партии социальной направленности. Достаточно близко к этому же флангу работает партия «За правду», – отметил член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

КПРФ действует неэффективно и ее голоса уходят новым партиям, полагает эксперт. «Есть факторы, связанные с наличием в составе партии Павла Грудинина – крупного бизнесмена, который никак не соответствует КПРФ. Поддержка миллиардера с сомнительной репутацией на президентских выборах 2018 года сыграла для коммунистов плохую роль», – считает эксперт.

Григорьев подчеркнул, что личный интерес Зюганова и КПРФ заключается в желании оставаться в прежней – более комфортной для них системе. «Они хотят по-прежнему получать достаточно большой процент на выборах, не неся никакой ответственности за свои действия. Также они пользовались всеми благами парламентской партии: депутатскими местами, большими лоббистскими возможностями», – говорит эксперт.

«КПРФ уже не соответствует текущей ситуации и консервировать то, что было 10-15лет назад, невозможно. Партия постепенно теряет свои позиции, поэтому мы увидели на региональных выборах такой разгром. КПРФ уже не является монополистом левой ниши и в меняющейся политической ситуации оказывается неадекватной», – уверен собеседник.

Григорьев также ответил на заявления лидера КПРФ о том, что новые партии создавались исключительно для борьбы с коммунистами. «Ранее Зюганов выступил против лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина, причем на грани использования неприличных выражений. Эти высказывания носят некий истерический характер. Видеть за всем чью-то руку, которая заставляет избирателей голосовать не за КПРФ, а кого-то другого, на мой взгляд, довольно-таки глупо», – отметил эксперт.

Он также напомнил о том, что избиратель «голосует за того, кто ему ближе и приятен». «Никто не заставляет избирателя голосовать за кого-то еще. Поэтому здесь Зюганов должен винить только себя и предпринимать какие-то действия. Но благодаря 20-летнему существованию в удобной нише парламентской оппозиции КПРФ, видимо, не способна к другой повестке дня», – подытожил Григорьев.

Напомним, по итогам губернаторских выборов в Иркутской области временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев победил с 60,79% голосов. Его основной соперник – депутат Госдумы, член КПРФ Михаил Щапов – занял второе место, набрав 25,50% голосов. По итогам выборов в горсовет Новосибирска КПРФ сократила свои позиции на треть. Парламентское большинство в Горсовете образовала «Единая Россия».

Ранее глава Центризбиркома подвела итоги последней крупной избирательной кампании в нынешнем составе.