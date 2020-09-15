Политологи рассказали о необходимом для победы на губернаторских выборах «кандидатском минимуме»

Результаты губернаторских выборов отражают работу власти в течение 2020 года, заявил политконсультант Виктор Потуремский в ходе круглого стола, посвященного прошедшему в России Единому дню голосования. Как отметили другие участники встречи, это говорит о положительных итогах системной работы федерального центра по повышению качества управления в регионах.

«Возникло несколько интересных эффектов пандемии. Прежде всего, вырос запрос на информацию в сторону власти и внимание к власти вообще. Оценка – по крайней мере на губернаторских выборах, – по большому счету, это оценка, которую получила власть за свою работу в течение этого года. Люди признают, что в течение острого периода власти удалось перезагрузить медицинскую отрасль», – отметил Потуремский на встрече экспертов, проведенной Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

В свою очередь, другой участник круглого стола - глава фонда Константин Костин указал на рост качества государственного управления, а также роста прагматизма как основного драйвера голосования среди избирателей.

Костин отметил, что результаты выборов говорят о положительных итогах многолетней системной работы федерального центра по повышению качества управления в регионах.

После возвращения выборов губернаторов, регионы возглавляли в основном руководители, имеющие в первую очередь политический опыт, отметил глава ФоРГО. Компетенции по управлению экономикой и взаимодействию с федеральными органами власти спускались на уровень заместителей. Это зачастую приводило к тому, что называют дефицитом достижений, а по сути к экономической стагнации и, как следствие, снижению уровня доходов населения и ресурсной базы для реализации социальной политики, пояснил Костин.

По его словам, в 2016 году это стало заметно социологически, уровень доверия к институту губернаторов начал снижаться. В качестве ответа Кремль пересмотрел подходы к подбору кандидатов на губернаторские должности. Компетенции, связанные с управлением экономикой, и практические навыки рабочего взаимодействия с федеральным правительством стали необходимым требованием. По сути, был сформулирован кандидатский минимум для будущих губернаторов, пояснил эксперт.

«Кстати, как и в науке, набрать необходимые знания можно заочно или закончив аспирантуру, то есть соответствующие курсы при академии госслужбы. Текущие результаты выборов, а также рост показателей доверия к институту губернаторов, позволяют сделать выводы о правильности этого подхода», – подчеркнул глава фонда.

Также Костин отметил, что крупные города будут играть возрастающую роль в электоральной политике, отмечает Telegram-канал «Давыдов Индекс».

«Плотность населения, большое число смартфонов способны в будущем разогревать повестку, и поэтому феномен этот надо изучать сейчас, а не потом», – приводит канал тезисы руководителя ФоРГО.

Участники круглого стола «Единый день голосования – 2020: итоги, тенденции, основные выводы» подчеркнули, что партия «Единая Россия» смогла показать рекордные результаты на прошедших выборах, поскольку поменяла кадровую политику к своим кандидатам и переориентировалась на нужды избирателей, несмотря на возникшие во время пандемии проблемы.

«Перед губернаторами и «Единой Россией» на выборах стоял серьезный вызов – избиратель был демотивирован и мог воспринять единый день голосования как избыточный. Но власть преуспела и где-то получила даже больше, чем ожидала», – цитирует Ura.ru одного из участников, президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.

Еще одним вызовом было ослабление доверия к власти и ЕР, но партия смогла переломить этот тренд, отметил Костин. «После пенсионной реформы и коронавируса перед ЕР встал вопрос, как сломить негативную динамику своих рейтингов. Ответ был найден – стали выдвигаться кандидаты-технократы с навыками экономического планирования и умением работать с федеральным центром. Это стало кандидатским минимумом, и показатели доверия – 64% – говорят о том, что такой подход оказался верен», – объяснил он.

Также на успех партии повлияла переориентация на социальные нужды, считает Виктор Потуремский. «Пандемия обострила экономические страхи людей, но социальное самочувствие за лето приблизилось к показателям в начале года. Это говорит о том, что власть и ЕР сумели переломить этот тренд. Одновременно вырос запрос на информацию от властей, выросло внимание к власти в целом, поэтому выборы стали оценкой власти за свою работу в течение года», – уточнил политолог.

«Единая Россия» непременно использует такой высокий стартовый капитал перед выборами в Госдуму, добавил Костин. «Большой запас доверия говорит о том, что ЕР точно получит большинство в парламенте. Но Конституционное (более 2/3 мандатов) или простое – будет зависеть от уровня конкуренции. Но ясно, что единороссы не упустят свое стратегическое преимущество», – указал эксперт.

Партия взяла большинство во всех законодательных собраниях и сумела нарастить стартовый рейтинг в ходе кампании, приводит слова главы ФоРГО сайт «Единой России».

При этом мандаты будут распределяться, по мнению эксперта, среди тех партий, которые представлены в парламенте сейчас.

Костин отметил, что сравнение уровня поддержки политических партий пять лет назад, когда проходили крупные кампании по выборам в региональные заксобрания, с результатами ЕДГ-2020 нерелевантно.

В 2015 году была, по его словам, «другая реальность» – рейтинги действующей власти находились на пике, социальное самочувствие в стране было иным.

«Единственный корректный показатель, на основании которого можно проектировать шансы на успех – это стартовый рейтинг и цифры, которые имеются по итогам выборов. Если коэффициент 1 – то это уже неплохо, значит, сработали удовлетворительно. Значит, стартовые показатели не расплескали, донесли, и на выходе имеется такой же процент, что был в начале. Если сумели сработать с коэффициентом 1,2-1,5 – то есть, от 20 до 50% от стартового рейтинга нарастили – это хороший результат. Все, что выше – отличный. У «Единой России» практически везде результат хороший, а в некоторых регионах – отличный», – сказал глава ФоРГО.