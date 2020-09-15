Политологи рассказали о необходимом для победы на губернаторских выборах «кандидатском минимуме»

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

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Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Политологи рассказали о необходимом для победы на губернаторских выборах «кандидатском минимуме»

    15 сентября 2020, 19:45

    Результаты губернаторских выборов отражают работу власти в течение 2020 года, заявил политконсультант Виктор Потуремский в ходе круглого стола, посвященного прошедшему в России Единому дню голосования. Как отметили другие участники встречи, это говорит о положительных итогах системной работы федерального центра по повышению качества управления в регионах.

    «Возникло несколько интересных эффектов пандемии. Прежде всего, вырос запрос на информацию в сторону власти и внимание к власти вообще. Оценка – по крайней мере на губернаторских выборах, – по большому счету, это оценка, которую получила власть за свою работу в течение этого года. Люди признают, что в течение острого периода власти удалось перезагрузить медицинскую отрасль», – отметил Потуремский на встрече экспертов, проведенной Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). 

    В свою очередь, другой участник круглого стола - глава фонда Константин Костин указал на рост качества государственного управления, а также роста прагматизма как основного драйвера голосования среди избирателей.

    Костин отметил, что результаты выборов говорят о положительных итогах многолетней системной работы федерального центра по повышению качества управления в регионах.

    После возвращения выборов губернаторов, регионы возглавляли в основном руководители, имеющие в первую очередь политический опыт, отметил глава ФоРГО. Компетенции по управлению экономикой и взаимодействию с федеральными органами власти спускались на уровень заместителей. Это зачастую приводило к тому, что называют дефицитом достижений, а по сути к экономической стагнации и, как следствие, снижению уровня доходов населения и ресурсной базы для реализации социальной политики, пояснил Костин.

    По его словам, в 2016 году это стало заметно социологически, уровень доверия к институту губернаторов начал снижаться. В качестве ответа Кремль пересмотрел подходы к подбору кандидатов на губернаторские должности. Компетенции, связанные с управлением экономикой, и практические навыки рабочего взаимодействия с федеральным правительством стали необходимым требованием. По сути, был сформулирован кандидатский минимум для будущих губернаторов, пояснил эксперт.

    «Кстати, как и в науке, набрать необходимые знания можно заочно или закончив аспирантуру, то есть соответствующие курсы при академии госслужбы. Текущие результаты выборов, а также рост показателей доверия к институту губернаторов, позволяют сделать выводы о правильности этого подхода», – подчеркнул глава фонда.

    Также Костин отметил, что крупные города будут играть возрастающую роль в электоральной политике, отмечает Telegram-канал «Давыдов Индекс».

    «Плотность населения, большое число смартфонов способны в будущем разогревать повестку, и поэтому феномен этот надо изучать сейчас, а не потом», – приводит канал тезисы руководителя ФоРГО.

    Участники круглого стола «Единый день голосования – 2020: итоги, тенденции, основные выводы» подчеркнули, что партия «Единая Россия» смогла показать рекордные результаты на прошедших выборах, поскольку поменяла кадровую политику к своим кандидатам и переориентировалась на нужды избирателей, несмотря на возникшие во время пандемии проблемы.

    «Перед губернаторами и «Единой Россией» на выборах стоял серьезный вызов – избиратель был демотивирован и мог воспринять единый день голосования как избыточный. Но власть преуспела и где-то получила даже больше, чем ожидала», – цитирует Ura.ru одного из участников, президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.

    Еще одним вызовом было ослабление доверия к власти и ЕР, но партия смогла переломить этот тренд, отметил Костин. «После пенсионной реформы и коронавируса перед ЕР встал вопрос, как сломить негативную динамику своих рейтингов. Ответ был найден – стали выдвигаться кандидаты-технократы с навыками экономического планирования и умением работать с федеральным центром. Это стало кандидатским минимумом, и показатели доверия – 64% – говорят о том, что такой подход оказался верен», – объяснил он.

    Также на успех партии повлияла переориентация на социальные нужды, считает Виктор Потуремский. «Пандемия обострила экономические страхи людей, но социальное самочувствие за лето приблизилось к показателям в начале года. Это говорит о том, что власть и ЕР сумели переломить этот тренд. Одновременно вырос запрос на информацию от властей, выросло внимание к власти в целом, поэтому выборы стали оценкой власти за свою работу в течение года», – уточнил политолог.

    «Единая Россия» непременно использует такой высокий стартовый капитал перед выборами в Госдуму, добавил Костин. «Большой запас доверия говорит о том, что ЕР точно получит большинство в парламенте. Но Конституционное (более 2/3 мандатов) или простое – будет зависеть от уровня конкуренции. Но ясно, что единороссы не упустят свое стратегическое преимущество», – указал эксперт.

    Партия взяла большинство во всех законодательных собраниях и сумела нарастить стартовый рейтинг в ходе кампании, приводит слова главы ФоРГО сайт «Единой России».

    При этом мандаты будут распределяться, по мнению эксперта, среди тех партий, которые представлены в парламенте сейчас.

    Костин отметил, что сравнение уровня поддержки политических партий пять лет назад, когда проходили крупные кампании по выборам в региональные заксобрания, с результатами ЕДГ-2020 нерелевантно.

    В 2015 году была, по его словам, «другая реальность» – рейтинги действующей власти находились на пике, социальное самочувствие в стране было иным.

    «Единственный корректный показатель, на основании которого можно проектировать шансы на успех – это стартовый рейтинг и цифры, которые имеются по итогам выборов. Если коэффициент 1 – то это уже неплохо, значит, сработали удовлетворительно. Значит, стартовые показатели не расплескали, донесли, и на выходе имеется такой же процент, что был в начале. Если сумели сработать с коэффициентом 1,2-1,5 – то есть, от 20 до 50% от стартового рейтинга нарастили – это хороший результат. Все, что выше – отличный. У «Единой России» практически везде результат хороший, а в некоторых регионах – отличный», – сказал глава ФоРГО.


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