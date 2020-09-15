Новый адвокат Ефремова отказался общаться с прессой

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов не станет общаться с журналистами во время работы по делу артиста, сообщил его коллега по адвокатской конторе Владимир Алексеев.

«Я спросил его об этом. Да, он подтвердил, что есть такая просьба, что сильно в СМИ не распространяться теперь», – передает «Подъем» его слова.

Отмечается, что ограничить контакты с представителями СМИ юриста попросила семья Ефремова.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

Источник в окружении Михаила Ефремова рассказал, что Пашаев «оценил свою работу в 11 млн рублей», причем «получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП». Пашаев обещал результат, который устроит Ефремова.

По словам источника, в качестве адвоката Пашаев «сам себя навязал, сославшись на общих знакомых». При этом «позже выяснилось», что его «никто не предлагал».

Сам Пашаев утверждает, что защищал Ефремова по делу о ДТП бесплатно.

Кроме того, Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист – условный срок.

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