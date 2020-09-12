В окружении Ефремова назвали гонорар Пашаева

Источник в окружении Михаила Ефремова рассказал, какой гонорар получил адвокат Эльман Пашаев, защищавший артиста в деле о ДТП.

Как заявил источник ТАСС, Пашаев «оценил свою работу в 11 млн рублей», причем «получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП». Пашаев обещал результат, который устроит Ефремова.

По словам источника, в качестве адвоката Пашаев «сам себя навязал, сославшись на общих знакомых». При этом «позже выяснилось», что его «никто не предлагал».

Как сообщили в ОНК, Ефремов остался недоволен работой Пашаева и заявил, что адвокат его подставил на восемь лет, хотя обещал другое.

Напомним, Пашаев утверждает, что защищал Ефремова по делу о ДТП бесплатно.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

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