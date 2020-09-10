Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что защищал в суде актера Михаила Ефремова по делу о ДТП бесплатно.

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно», – передает слова Пашаева ТАСС

«Я удовлетворен своей работой. А по поводу результата, я ему давным-давно говорил, что Пресненский [суд] даст восемь лет, Мосгор [Мосгорсуд] год сбросит, покажет свою гуманность, – семь лет. Я говорил, у нас основная надежда – или кассационная инстанция, или Верховный суд», – сказал Пашаев в эфире телеканала «Москва-24».

«Я ему показывал, что у нас все шансы для оправдательного приговора, судья игнорировал все», – добавил защитник.



Он утверждает, что новые адвокаты Ефремова могут в апелляции ссылаться только на материалы дела, которые собрал Пашаев. Новый защитник не может прийти с новой позицией в апелляцию, утверждает Пашаев. «Они могут исследовать те материалы, моменты, которые исследовались в суде первой инстанции», – сказал Пашаев.



По словам адвоката, для Ефремова назначенный судом срок в восемь лет не был сюрпризом. «Единственное, я два дня не спал, когда он сказал, что «я признаю свою вину». Его обманули», – заявил Пашаев.

Он отметил, что признание вины было бесполезно. «Даже если он не совершил, признал свою вину, Добровинский туда (в процесс) вошел для хайпа. Мы целый месяц вели переговоры с Добровинским, с каждым потерпевшим, мы максимально пошли ва-банк возместить моральный и материальный ущерб», – сказал он.

Напомним, Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева.

Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.