Завершено расследование в отношении совладельца «Зимней вишни»

Следственный комитет России завершил расследование в отношении совладельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.

«В 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой (начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области – прим. ВЗГЛЯД) совместно с ее сыном и Чередниченко (директору ООО «ИСК «Ресурс» – прим. ВЗГЛЯД) в качестве взятки 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», – говорится на сайте Cледственного комитета России.

Сообщается, что незаконно полученные Комковой средства были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, а затем обналичены Чередниченко.

По данным следствия, дача взятки позволила Вишневскому реконструировать здание с нарушением пожарных требований и не в соответствии с утвержденным проектом, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.

«Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети», – заключили в ведомстве.

Напомним, в июле 2019 года польский суд решил экстрадировать в Россию бывшего главу Кемеровского кондитерского комбината, совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Его задержали в Польше 25 марта.

Трагедия в ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Здание было демонтировано в августе 2018 года.