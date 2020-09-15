США призвали привлечь к расследованию дела Навального как можно больше стран

США выступают за то, чтобы привлечь большое число стран к тщательному расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным, который, согласно утверждениям Берлина, якобы подвергся воздействию отравляющего вещества, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео заявил во вторник в интервью радиостанции France Inter, что в США «обеспокоены тем, что происходит», и считают, что «необходимо провести тщательное и полное расследование», передает ТАСС.

«США выступают за то, чтобы большое число стран участвовало в нем», – сказал госсекретарь.

Он добавил, что «результаты расследования должны позволить установить, каким образом Навальный был отравлен, как яд попал в его организм».

«Также следствие должно позволить понять, как вообще могут происходить подобные события», – отметил Помпео.

Ранее стало известно, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100%-ую летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.