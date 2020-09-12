В РФПИ прокомментировали приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca, показала ошибочность подхода ряда стран – ориентации исключительно на новые непроверенные технологии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В субботу фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров. «Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

«Вместе с тем, ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК», – добавил глава фонда.

Он отметил, что Россия неоднократно говорила о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность. «При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин», – указал Дмитриев.

«Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину «Спутник V», – заключил он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.