Экс-глава генштаба Грузии оценил соглашение с израильской фирмой об усилении ПВО

Бывший глава генштаба Грузии Гурам Николаишвили положительно оценил подписанное минобороны страны соглашение с израильской компанией Rafael об усилении ПВО. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот вопрос очень актуален для Грузии, это показала еще война 2008-го года, и до сих пор усилия руководства военного ведомства не приносили должного эффекта. Да, мы закупили определенные элементы ПВО у французов. Но это, во-первых, дорогостоящая техника, а, во-вторых, она не дает возможности полностью обезопасить грузинское небо», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Сейчас же, я уверен, эффективность будет большая», – отметил он.

«Преимущества сотрудничества с Израилем следующие. Они помогут нам модернизировать и восстановить то, что мы имеем – и системы ПВО, и средства радиолокационной разведки», – сказал Гурам Николаишвили.

Он отметил, что израильские специалисты хорошо понимают региональные вызовы, имея опыт работы в соседнем Азербайджане.

«Кроме того, я не исключаю, что они помогут организовать нам производство на ресурсах нашего ВПК того, что нужно нам», – сказал экс-начальник Генштаба.

«В целом я бы охарактеризовал деятельность нынешнего министра обороны Ираклия Гарибашвили одним словом – «молодец». Он хорошо понимает нужды армии. От решения социальных проблем военнослужащих до вооружения. Вот мы сейчас начали восстанавливать боевую авиацию. А в перспективе, уверен, он займется и флотом», – сказал генерал.

Согласно подписанному в Тбилиси в пятницу соглашению, израильтяне проведут восстановление и модернизацию имеющихся на вооружении систем.

Израильтяне также переподготовят личный состав грузинских ПВО.

Компания Rafael, одна из крупнейших в Израиле, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО.

После войны с Россией-2008 Грузия уделяет особое внимание усилению противотанковой обороны и ПВО. На этот счет Тбилиси уже активно сотрудничает с США и Францией, закупая вооружение в этих странах.