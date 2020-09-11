Председатель Мосгорсуда подала в отставку

Судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» будет рассмотрено 22 сентября», – говорится в сообщении на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года, ее полномочия истекают в октябре.

В августе Верховный суд России поддержал кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.

Ольга Егорова родилась 29 июня 1955 года в Москве. Она является кандидатом юридических наук, заслуженным юристом России и профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.

Егорова с 1988 года работала в гражданской коллегии Московского городского суда.

Птицын имеет 27-летний стаж в судебной системе, он является кандидатом юридических наук.