Симоньян сделала прививку от коронавируса

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что привилась российской вакциной от коронавируса и уже второй день чувствует себя хорошо.

«Минвайл, я вчера провакцинировалась от ковида. Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания на себе. Вторые сутки полет нормальный», – написала Симоньян в Telegram.

Ранее прививку от коронавиурса сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Молдавский президент Игорь Додон заявлял, что намерен сделать прививку от коронавируса во время визита в Россию в сентябре-октябре. До этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.

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