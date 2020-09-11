Сопровождавшая Навального в Сибири отказалась общаться с полицией

Одна из сопровождавших блогера Алексея Навального в поездке по Сибири уклонилась от общения с правоохранителями и выехала за границу, сообщили в СУ Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным», – сообщается на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что в настоящее время ее местонахождение устанавливается. Остальные пять человек, сопровождавшие Навального (Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский), были опрошены.

Также полиция восстановила хронологию пребывания блогера и сопровождавших его людей в Томске и Томской области, установлен маршрут их передвижения, круг общения.

В ведомстве подчеркнули, что готовят дополнительный запрос ФРГ с просьбой разрешить участие в следственных действиях по произошедшему с Навальным.

«В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А. А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также в соответствии со ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ», – говорится в сообщении.

Российская сторона просит дать возможность следователям органов внутренних дел России и российского эксперта присутствовать при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным.

«Это даст возможность задавать уточняющие и дополнительные вопросы», – пояснили в ведомстве.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что блогер уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина. Также Берлин направил результаты проб Навального экспертам ОЗХО.

До этого в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.