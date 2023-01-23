Генпрокуратура признала нежелательным в России Фонд Андрея Сахарова

Взгляд
23 января, понедельник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
Разделы

Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем REUTERS/Kevin Lamarque
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Европа запуталась в поисках формулы унижения России

Резолюции Европарламента не имеют обязательной силы Jean-Francois Badias/AP/ТАСС
«Наши многочисленные попытки договориться, просьбы о переговорах испугали и утомили Запад». Такими словами российские политики комментируют резолюцию Европарламента по поводу идеи «специального трибунала по осуждению России». Резолюция эта действительно несет некий сигнал, но вовсе не тот, о котором в ней прямо сказано. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Главная тема


    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    «в первые десять дней»


    Сикорский обнародовал планы Польши разделить Украину в начале СВО

    деньги за гаубицы


    Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине

    мера наказания


    Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

    Видео

    вывод войск


    Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум

    испорченные отношения


    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    украинский кризис


    Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

    поставки вооружений


    Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО

    на фоне санкций


    Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

    отечественная медицина


    Ирина Алкснис: Болеть и лечиться лучше в России

    Drang nach Osten


    Игорь Караулов: Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

    выйти из тупика


    Вадим Трухачёв: «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?

    Генпрокуратура признала нежелательным в России Фонд Андрея Сахарова

    Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Фонда Андрея Сахарова

    23 января 2023, 22:02

    Текст: Валентина Григоренко

    Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в России организацией, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

    В сообщении говорится, что по результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова»), США, передает ТАСС.

    Ранее представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что деятельность литовской неправительственной организации Riddle на российской территории признана нежелательной.

    МИД потребовал от посла Эстонии покинуть Россию
    Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией и выслала посла страны из России
    		    23 января 2023, 12:17
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, посол страны Маргус Лайдре должен покинуть Москву 7 февраля, заявили в МИД.

    В понедельник глава эстонского диппредставительства был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Москва приняла решение понизить уровень диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах. Послу будет необходимо покинуть Россию 7 февраля.

    Понижение уровня дипломатических отношений является ответным шагом на радикальное сокращение эстонской стороной состава российского посольства.

    Напомним, в МИД Эстонии заявили послу России о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек к 1 февраля.

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    Коментарии (30)
    Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
    Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
    		    23 января 2023, 15:05
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».

    «372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.

    Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.

    При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.

    Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.

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    Алексей Комиссаров назначен руководителем РАНХиГС
    		    23 января 2023, 11:11
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Алексея Комиссарова назначили на пост исполняющего обязанности ректора Президентской Академии с сохранением должности гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Отмечается, что новое назначение позволит Комиссарову синхронизировать экосистему президентской платформы с программами Президентской Академии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам Комисарова, РАНХиГС для него является родным вузом. На новой должности он планирует взвешенно подойти ко всем переменам, обсуждая их с попечительским советом академии и профессорско-преподавательским составом.

    «Хочу подчеркнуть, что главным человеком в вузе всегда будет студент. Поэтому любые наши действия будут направлены на повышение уровня условий обучения и заинтересованности в учебных программах», – отметил Комиссаров.

    Алексей Комиссаров имеет опыт работы в государственной структуре – с 2011 по 2015 год он занимал должность министра правительства Москвы, был советником мэра, руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства, возглавлял департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы.

    В 2015 году был назначен директором создаваемого Фонда развития промышленности. Под его руководством ФРП стал одним из ведущих институтов развития в России.

    С 2017 года занимает должность проректора – директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, а с 2018 возглавляет президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

    С 2018 года Алексей Комиссаров также возглавляет АНО «Россия – страна возможностей», созданную указом российского лидера Владимира Путина для выстраивания системы развития системы социальных лифтов в нашей стране.

    В академию народного хозяйства при правительстве РФ Комиссаров пришел в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА, основал бизнес-инкубатор академии, а в 2017 году занял должность проректора РАНХиГС.

    В связи с новым назначением Комисарова Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, был освобожден от должности по собственному желанию. Такое решение Мау принял из-за состояния здоровья.

    В июне прошлого года Мау отправили под домашний арест на два месяца по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали в октябре 2021 года. Ей и другим фигурантам вменяли хищение средств, выделенных в рамках реализации проекта «Учитель года» по нацпроекту «Образование», Мау обвиняли в хищении средств возглавляемого им вуза. Источники сообщали, что ущерб от его деятельности превышает 40 млн рублей.

    В начале августа 2022 года следователь МВД заменил Мау домашний арест на подписку о невыезде, после чего он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.

    Позднее силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау.

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    ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
    		    23 января 2023, 01:57
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Антон Никитин

    Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

    Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

    Коментарии (22)
    Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
    Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
    		    23 января 2023, 14:22
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.

    «Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.

    «Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.

    «Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.

    «В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.

    Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.

    О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (29)
    Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
    		    23 января 2023, 14:57
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».

    По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.

    Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.

    По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.

    Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.

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    Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
    Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
    		    23 января 2023, 14:12
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.

    Ургант заявил, что кадры, которые  появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.

    «Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.

    Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.

     

    Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.

    Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.

    В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

    Коментарии (29)
    В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
    		    23 января 2023, 07:55
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.

    В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».

    В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.

    Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.

    Коментарии (15)
    Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
    Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке

    23 января 2023, 00:34

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.

    Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.

    Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.

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    Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
    		    23 января 2023, 11:49
    Фото: t.me/RKadyrov_95
    Текст: Александра Юдина

    Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.

    В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».

    «Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.

    По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.

    Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.

    Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.

    Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов». 

    Коментарии (33)
    Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
    Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
    		    23 января 2023, 16:24
    Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.

    По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.

    Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.

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    Япония собралась разместить около 1,5 тыс. ракет «Томагавк» и Type12
    Yomiuri Shimbun: Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 ракет «Томагавк» и 1 тыс. улучшенных ракет Type12
    		    23 января 2023, 04:56
    Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Япония планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк», 1 тыс. ракет Type12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвуковых ракет, сообщили источники издания Yomiuri Shimbun

    Как утверждает издание, в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) у США не было ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, в то время как у Китая якобы имеется порядка 1900 таких ракет.

    После приостановки в 2019 году своих обязательств в рамках договора о РСМД Вашингтон стремится как можно быстрее разработать ракеты средней дальности, в частности гиперзвуковые ракеты, для размещения уже в этом году. Разместить их планировали на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан.

    Как говорится в статье, в качестве одного из кандидатов для базирования американских ракет средней дальности рассматривалась и Япония, передает ТАСС.

    Однако, сообщает издание, в результате было принято решение отказаться от размещения я Японии ракет средней дальности, поскольку Токио в рамках реализации права на контрудар в случае нападения в соответствии с обновленной стратегией национальной безопасности планирует поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк» и 1 тыс. ракет Type12 увеличенной дальности, а также вести разработку гиперзвуковых ракет.

    Как говорится в материале, в итоге было решено, что сдерживание Китая усилится, если имеющиеся ракетные возможности США будут дополнены контратакующим потенциалом Японии. Кроме того, пишет издание, США сомневаются, что удастся добиться понимания со стороны населения Японии, в первую очередь жителей районов предполагаемого размещения такого оружия.

    Несмотря на это, обсуждение вопроса размещения американских ракет средней дальности в Японии может возобновиться в случае изменения баланса сил из-за укрепления военного потенциала Китая, пишет издание.

    Напомним, в декабре минувшего года стало известно о планах Япония разместить у границ России гиперзвуковое оружие.

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    Премьер Японии Кисида заявил о желании заключить мирный договор с Москвой
    		    23 января 2023, 09:33
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Власти Японии стремятся поддерживать политику дипломатического регулирования любых вопросов и заключение мирного договора с Москвой, невзирая на обостренные конфликтом на Украине сложные отношения между Токио и Москвой, заявил премьер-министр Фумио Кисида.

    По его словам, правительство Японии продолжает придерживаться политики, направленной на мирное и дипломатическое решение территориального вопроса, передает ТАСС.

    Касательно ситуации на Украине, японский премьер разъяснил, что Токио будет укреплять свое взаимодействие с партнерами по G7 по продолжению санкционного давления на Россию.

    Кроме того, относительно вопроса председательства Японии в группе G7 в 2023 году, Кисида подчеркнул, что Токио заявит о намерении возглавить международные усилия по созданию свободного от ядерного оружия мира.

    Ранее японский премьер заявил, что политика Токио будет и дальше строиться на неядерных принципах: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.

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    Сикорский обнародовал планы Польши разделить Украину в начале СВО
    Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава думала о разделе Украины в начале СВО
    		    23 января 2023, 17:09
    Фото: Artur Widak/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    В начальной стадии специальной военной операции (СВО) России Варшава подумывала о разделе Украины, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции Zet.

    На вопрос о том, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе» Украины, он ответил, в польском правительстве в первые десять дней могли быть колебания по этому поводу, когда никто не знал, как сложится ситуация, передает РИА «Новости».

    Затем Сикорский добавил, что «если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному».

    Сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова бывшего главы МИД. Он заявил, что заявление Сикорского «ничем не отличаются от российской пропаганды».

    «Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», – написал Моравецкий в Twitter. Также он призвал польскую оппозицию не поддерживать слова Сикорского.

    Ранее СМИ сообщали, что Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России.

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    Рогозин назвал самые боеспособные части в зоне СВО
    Рогозин: 1-й и 2-й корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных частей в зоне СВО

    23 января 2023, 10:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР являются одними из самых боеспособных соединений, действующих в зоне специальной военной операции, заявил экс-глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

    По словам Рогозина, одни из самых боеспособных частей в зоне спецоперации – это первый армейский корпус ДНР и второй армейский корпус ЛНР,  которые воюют там восемь-девять лет и понесли за эти годы колоссальные потери, передает РИА «Новости».

    Среди выдающихся командиров Донбасса Рогозин привел комбатов с позывными «Злой», «Шахтер» и «Длинный». По его словам, многие из командиров ДНР и ЛНР до конфликта в Донбассе были инженерами, предпринимателями, шахтерами, многие бойцы 1-го и 2-го армейских корпусов знают друг друга еще с детства, сейчас они воюют и «знают в деталях тонкости» ведения боевых действий.

    Говоря о добровольческих батальонах, укомплектованных бойцами из «старых» регионов России, Рогозин рассказал о работе с 11-м БАРСом, которым командует опытный командир по имени Артур, которому лично он обязан жизнью.

    Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений первого армейского корпуса Народной милиции ДНР в зоне проведения специальной военной операции.

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