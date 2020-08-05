В Бейрут вылетели два самолета МЧС России

Два самолета Ил-76 с аэромобильным госпиталем, врачами и спасателями на борту вылетели из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Ливана, пострадавшую после мощного взрыва в порту, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Самолеты Ил-76 вылетели в Бейрут для оказания помощи пострадавшим при взрыве. На его борту оперативная группа, врачи «Центроспаса», а также необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя. Всего 56 человек и три единицы техники», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Вылет последующих бортов МЧС запланирован на ближайшие сутки.

Как заявил министр здравоохранения Ливана Реда Мусави, на данный момент помощь для Бейрута уже прибыла из трех стран, передает РИА «Новости».

«К нам доставлена помощь из Кувейта, Катара и Греции. Мы ожидаем остальную помощь», – сказал он.

По его словам, ожидается помощь из России, Франции, Великобритании и ОАЭ, от многих стран.

Роспотребнадзор для оказания помощи направил в столицу Ливана специализированную противоэпидемическую бригаду Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

«По просьбе Ливанской Республики для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы Роспотребнадзором в Бейрут направлена специализированная противоэпидемическая бригада института «Микроб». Это мобильная лаборатория на базе автошасси, оснащенная самым современным оборудованием для организации противоэпидемической работы и диагностики инфекций, в том числе опасных, включая диагностику новой коронавирусной инфекции», – сообщила пресс-служба ведомства.

Также уточняется, что в Ливане сохраняется напряженная ситуация по коронавирусной инфекции.

«В результате техногенной катастрофы в условиях жаркого климата существует высокий риск распространения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки инфекционных заболеваний», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В состав бригады вошли ведущие специалисты института, имеющие опыт работы на вспышках опасных инфекций в странах Африки, Юго-Восточной Азии, СНГ. Бригада способна обеспечить исследования на коронавирус нескольких сотен проб в сутки.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.