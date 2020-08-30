США выразили обеспокоенность из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с попытками Китая приобрести расположенное в Запорожье предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Cич», сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь Помпео выразил беспокойство по поводу злонамеренных инвестиций КНР на Украине, что включает усилия Пекина по приобретению «Мотор Cич», – приводит ТАСС текст сообщения Госдепартамента США по итогам разговора Помпео с Зеленским.

В ходе беседы, состоявшейся 26 августа, стороны также обсудили пандемию, ситуацию в Белоруссии и на Украине.

7 августа прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.

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«Мотор Сич» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. Киев прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой после госпереворота на Украине в 2014 году.

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