МИД Германии призвал ЕС не бояться противостояния с Китаем

ЕС не должен бояться противостояния с Китаем в вопросах прав человека, безопасности и технологического развития, заявил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.

Он подчеркнул, что «в итоге это имеет отношение» и к европейскому суверенитету, передает ТАСС.

Рот отметил, что китайская сторона «относится к ЕС серьезно, в первую очередь как к крупнейшему в мире торговому блоку и экономическому пространству». Представитель немецкого МИДа призвал ЕС «еще эффективнее использовать торговую политику и единый рынок в качестве рычага давления» при защите «ценностей и интересов».

Он считает, что страны ЕС должны проводить единую последовательную политику в отношениях с Пекином, это «является приоритетным направлением» председательства Германии в Совете ЕС.

Рот указал на необходимость снизить уровень зависимости от Китая в медицине. Для этого, по его словам, необходимо укрепить систему здравоохранения, диверсифицировать поставки и увеличить внутреннее производство медицинской продукции.

Напомним, США собрались создать антикитайскую коалицию.