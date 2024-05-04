Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.12 комментариев
Эксперт назвал задачи нового проекта Чубайса в Израиле
Эксперт: Чубайс в Израиле стремится стать консультантом западных элит по России
Задачей экспертно-аналитического центра, который основал экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в Израиле является подача западным правительствам, элитам и разведкам больше информации о реальном распределении сил в Росси, выразил мнение политолог и глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов.
В своем Telegram-канале он указал, что таким образом западные элиты смогут спрогнозировать вероятные сценарии в политике и экономике.
По мнению политолога, создание Центра Чубайса стало коньюнктурной реакцией на дефицит понимания общественно-политической ситуации в России, особенно после того, как антироссийские санкции привели во внутренней политике к обратному – вместо роста протеста вызвали эффект «сплочения вокруг флага» и в итоге президент Путин получил на выборах рекордные 87%.
При этом Старовойтов указал, что задолго до этого западные политики осознали, как критически мало понимают в реальном положении вещей в России, особенно в социально-психологических аспектах. Отсюда начался возросший интерес к специалистам, разбирающимся в современном российском укладе.
Эксперт добавил, что это стало важным аспектом саморекламы ряда публичных экспертов – от Джорджа Фридмана («Стретфор») до Алексея Арестовича. Из того же разряда, по мнению политолога, интервью Такера Карлсона с Александром Дугиным, так как Карлсон дает влиятельной части американской аудитории больше актуальной информации на ту тему, которая сегодня в повестке.
Старовойтов подчеркнул, что качество западной аналитики по России плачевно, а прогнозирование – ущербно. В этой связи, в попытках сформировать спрос на свои услуги, заговорили эмигрировавшие представители российской оппозиции, что, совокупно с задачами всей антироссийской коалиции, оформило на Западе запрос на глубокую аналитику.
«Удовлетворяя этот запрос, Чубайс планирует укрепить свои позиции в качестве ведущего международного консультанта по России», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что экс-глава «Роснано» стал автором идеи и одним из организаторов «Центра российских исследований» в Тель-Авиве.