Глава МИД Финляндии встретился в Литве с Тихановской

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил, что во время визита в Литву в субботу встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

В Вильнюсе глава финского МИД встречался со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. Они, в частности, обсуждали «важность сотрудничества стран Северной Европы и Балтии», передает ТАСС.

«Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны», – сообщил Хаависто.

Напомним, в четверг Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституция республики не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть Координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.

В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми.

Президент России Владимир Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии, подчеркнув, что Москва исходит из того, что выборы в республике состоялись.

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