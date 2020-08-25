КС Белоруссии заявил о неправомочности попыток пересмотра итогов выборов

Конституция Белоруссии не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть Координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны, заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич.

«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов» , – цитирует «БелТА» Миклашевича.

По его словам, создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента, является неконституционным.

«Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности» , – добавил он.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. На встрече она выразила готовность разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти.

Представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

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