На Украине Зеленского раскритиковали за «комплекс малоросса» Кремль опроверг перенос из Белоруссии в Россию осеннего саммита ЕАЭС 29 августа 2020, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС, запланированного ранее на осень в Минске, не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Таких решений не принималось», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможен ли перенос саммита в Россию из-за ситуации в Белоруссии. Напомним, 14 апреля главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.

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