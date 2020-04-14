Главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление

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14 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Российская экономика столкнется с необычной проблемой

Кудрин ждет трехкратного роста безработицы в РоссииФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует трехкратный рост безработицы в стране. В отличие от США, где кризис всегда сопровождается таким фактом, для России это уникальная ситуация. Российские работодатели чаще урезали зарплаты, а не лишали места работы. Как Россия справится с новым вызовом? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

Мы не послушали Грету Тунберг, но испугались коронавируса. И теперь обещания шведской активистки как будто бы сбываютсяФото: Zuma/ТАСС
Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
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Американские либералы загнали себя в ловушку

Байден – известный любитель распустить рукиФото: CJ GUNTHER/EPA/ТАСС
В США разгорается сексуальный скандал вокруг Джо Байдена, только что вышедшего в финал президентской гонки. Интересен он не непристойными деталями, а реакцией на него со стороны американских интеллектуалов. Эта реакция демонстрирует острый кризис ценностей и то обстоятельство, что некогда всемогущие СМИ окончательно превратились в обслугу крайне неприятных людей. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чума чумой, а русофобия по расписанию

Максим Соколов, публицист
Староста района Прага-6 не просто подсуетился со сносом памятника освободителю столицы Чехии и концлагеря Аушвиц маршалу Коневу. Сокрушение памятника было сопровождено откровенным глумлением человека, уверенного в своей безнаказанности. Подробности...
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Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

Алексей Алешковский, сценарист
История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...
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Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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              Главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление

              14 апреля 2020, 13:05

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.

              «Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права», – говорится в заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости».

              В заявлении отмечается, что борьба с пандемией не должна останавливать международную торговлю и прекращать инвестиционную деятельность.

              Лидеры ЕАЭС также выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров в условиях пандемии коронавируса.

              «Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты», – отмечается в документе.

              Также страны союза готовы работать на сохранение достигнутого уровня сотрудничества, поддержание деловой и инвестиционной активности, обеспечение социальной и экономической стабильности.

              Лидеры ЕАЭС поручили своим правительствам, центробанкам и Евразийской экономической комиссии принять согласованные меры для противодействия коронавирусу, в том числе и для сохранения стабильности внутренних рынков и поддержки граждан и бизнеса.

              «Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19», – подчеркивается в документе.

              В заявлении отмечается, что введенные ограничения являются вынужденной мерой, после снятия угроз для жизни людей их необходимо отменить.

              «Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены», – сообщается в заявлении.

              Под текстом заявления подписались президент России Владимир Путин, президент Белоруссии, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

              Напомним, российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил, что необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса.


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