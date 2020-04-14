Главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.

«Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права», – говорится в заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что борьба с пандемией не должна останавливать международную торговлю и прекращать инвестиционную деятельность.

Лидеры ЕАЭС также выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров в условиях пандемии коронавируса.

«Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты», – отмечается в документе.

Также страны союза готовы работать на сохранение достигнутого уровня сотрудничества, поддержание деловой и инвестиционной активности, обеспечение социальной и экономической стабильности.

Лидеры ЕАЭС поручили своим правительствам, центробанкам и Евразийской экономической комиссии принять согласованные меры для противодействия коронавирусу, в том числе и для сохранения стабильности внутренних рынков и поддержки граждан и бизнеса.

«Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19», – подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что введенные ограничения являются вынужденной мерой, после снятия угроз для жизни людей их необходимо отменить.

«Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены», – сообщается в заявлении.

Под текстом заявления подписались президент России Владимир Путин, президент Белоруссии, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил, что необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса.