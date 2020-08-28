Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

Татарстан «не обижен» финансовой поддержкой со стороны федерального центра, если есть дополнительные вопросы, их можно обсудить при встрече, заявил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава республики рассказал в ходе встречи, что из-за ухудшения экономической ситуации в этом году сократились доходы бюджета Татарстана. Минниханов попросил Путина оказать поддержку «в объективном и справедливом распределении финансовой помощи», передает ТАСС.

«По поводу распределения финансовой помощи: Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем», – сказал Путин.

«Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем», – добавил президент.

В свою очередь, Минниханов попросил Путина продлить ранее введенные меры поддержки строительной отрасли.

«Программа жилищного строительства идет в штатном режиме. Мы планируем ввести 3 млн кв. метров жилья. Хочу поблагодарить за принятые решения по поддержке отрасли. Это льготные кредиты (6,5%), в Татарстане уже 3 тыс. 600 кредитов получено, и сельская ипотека, в рамках которой выдано около 760 кредитов. Как руководитель рабочей группы Госсовета по строительству, ЖКХ и городской среде, выражаю мнение регионов и прошу, Владимир Владимирович, о необходимости продления данных мер», – сказал глава Татарстана.

Он также поблагодарил банк ДОМ.РФ за помощь в решении проблем обманутых дольщиков. При их поддержке власти региона планируют в 2021 году сдать все проблемные объекты.

Кроме того, Путин поручил Минниханову проработать с федеральными органами власти проблему очистных сооружений на предприятиях республики.

«80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, или плохо очищенных», – заявил Путин во время беседы с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, «это большая работа, и она требует значительных инвестиций».

«Но я прошу обратить ваше внимание на это, проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта», – добавил Путин.

Путин также отметил, что ситуация в Татарстане выгодно отличается от многих других субъектов

Ранее Путин поручил правительству проработать с Госдумой, Минфином и Центробанком механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.