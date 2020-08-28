Путин оценил развитие Татарстана

Президент Владимир Путин отметил, что ситуация в Татарстане выгодно отличается от многих других субъектов, российский лидер поблагодарил главу региона Рустама Минниханова за работу по развитию республики.

«Я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в целом по развитию республики. Еще раз поздравляю вас и всех жителей республики со 100-летием, юбилеем образования республики», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин отметил, что «в целом, конечно, ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации».

По словам главы государства, «Татарстан традиционно (...) в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей». Он отметил рост ВРП, увеличение промышленного производства, естественный прирост населения. Президент отметил, что это свидетельствует о целом комплексе мер, принимаемых в Татарстане по поддержанию уровня жизни людей, социального обслуживания и других отраслей.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Татарстане выглядит оптимистично.

«Что касается пандемии, Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82 месте в стране. Это хороший показатель. И меры, которые вы принимаете для борьбы с коронавирусной инфекцией, адекватны ситуации, которая сложилась в республике», – сказал Путин на встрече с главой Татарстана.

«Я хочу пожелать вам и всем татарстанцам дальнейших успехов. Конкретные вопросы, я знаю, что они всегда есть, мы с вами еще пообсуждаем, и рассмотрю все ваши предложения, связанные с дальнейшим развитием республики», – сказал президент.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике в торжественной обстановке была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП(б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева. В связи с ситуацией с коронавирусом широкое празднование векового юбилея республики намечено на 30 августа.

Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана.