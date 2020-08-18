Названы регионы России с наибольшим иммунитетом жителей к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. В 23 регионах страны проведено более 65 тыс. тестов, еще в трех регионах завершается исследование, там проведено еще 9 тыс. тестов, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

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Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800-3200 человек, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 10 августа глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

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