Роспотребнадзор подтвердил выработку иммунитета к COVID-19

Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Проведенное в апреле исследование по определению выработки иммунитета к коронавирусу среди медработников в Москве, показало, что должное количество иммуноглобулинов G выявляется у 17,7%.

«Мы повторили эти же исследования спустя чуть более 30 дней, и у этих же людей удельный вес имеющих напряженный иммунитет увеличился до 49,4%. То есть то, что говорят ученые, подтверждается практическими результатами исследований, (...) когда через определенное время вырабатывается должное количество антител памяти», – передает слова Поповой РИА «Новости».

«Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения. Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования – это Тюменская область – 24,5%, Тульская область – 27,8%, Санкт-Петербург – 26% – и Республика Татарстан - 31,5%», – передает заявление главы Роспотребнадзора ТАСС.

Ранее Попова заявила, что есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в России, с мая – в десять раз.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса. Накануне, 9 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5 189. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 71.