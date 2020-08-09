В России зафиксировано 5 тыс. 189 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 5 тыс. 189 случаев коронавируса, общее число случаев составило 887 тыс. 536, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, в Москве выявлено 689 случаев, в Свердловской области – 184, в Санкт-Петербурге – 160.

За сутки нет прироста числа случаев в Ненецком АО, наименьший прирост – 0,1% – в Северной Осетии, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

Скончались за сутки в России от коронавируса 77 человек, общее число летальных исходов составило 14 тыс. 931.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 тыс. 215 человек. (...) За весь период выписано по выздоровлению по России 693 тыс. 422», – говорится в сообщении оперштаба.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 30,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 298 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 241 тыс. 925 человек», – уточнили в оперштабе.

Накануне в России было выявлено 5 тыс. 212 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.