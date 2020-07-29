Попова заявила о тенденции снижения темпов прироста случаев COVID-19

Есть четкая тенденция снижения ежедневных темпов прироста случаев коронавируса в России, с мая – в десять раз, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Ситуация в стране стабилизируется с новым коронавирусом, и эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции сегодня характеризуется четкой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста с 7% на 10 мая, когда начали включать режим послабления и выхода из режима ограничений, и до 0,7% на сегодняшний день, на 29 июля, это в 10 раз», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

По ее словам, популяционный иммунитет в десяти регионах России составляет сейчас от 17 до 28%. При этом в Роспотребнадзоре считают, что есть возможность сохранить тенденцию снижения в России заболеваемости коронавирусом.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.