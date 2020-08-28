Собянин сказал, когда удастся победить коронавирус

Окончательно победить ситуацию с распространением коронавируса можно в течение полугода, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

Он напомнил, что сейчас создается эффективная вакцина, медикаменты, медицинские технологии – «все это одновременно развивается и движется».

Собянин подчеркнул, что уже зарегистрирована первая российская вакцина, в ближайшее время должны появиться ее аналоги.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД