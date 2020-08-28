Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле.

Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, женщина, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды участвовала в процедуре голосования. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования», передает РИА «Новости».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ее местонахождение.

Ранее политолог Петр Кирьян, комментируя решение СК возбудить уголовное дело против россиянки, которая обманным путем несколько раз приняла участие во всероссийском голосовании, заявил, что Ильинская сознательно нарушала закон.

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