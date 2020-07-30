Эксперт: Проголосовавшая трижды по поправкам в Конституцию россиянка сознательно нарушала закон

«Юлия Ильинская намеренно пыталась дискредитировать порядок организации голосования по поправкам к Конституции. Наверное, о последствиях ей стоило подумать раньше», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя решение СК возбудить уголовное дело против россиянки, которая обманным путем несколько раз приняла участие во всероссийском голосовании.

«Когда в день голосования появилась новость о поступке Юлии Ильинской, помню, ЦИК пообещал данный случай изучить. В России как раз шло электронное голосование – в Москве и Нижнем Новгороде. Сотрудники ЦИКа очень пристально следили за тем, чтобы не было двойных голосований, чтобы данные протоколов на участках совпадали», – рассказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.



Напомним, в четверг главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 142.2 УК РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования), в отношении гражданки России и Израиля Юлии Ильинской (Яэль Ильински), которая трижды получила бюллетень для голосования по поправкам. Как сообщает РАПСИ, Ильинская получила один бюллетень на избирательном участке при российском посольстве в Тель-Авиве, второй – в Генконсульстве РР в Хайфе, а третий – дистанционным способом.

«Не знаю, по какой причине, но Юлия Ильинская смогла проголосовать несколько раз. Причем человек проявил инициативу – она не поленилась съездить сразу на два участка, а затем еще и не стала скрывать этот факт. Ясно, что это был некий жест. Ильинская намеренно пыталась дискредитировать порядок организации голосования. Наверное, о последствиях ей стоило подумать и в момент принятия решения устроить такую акцию, и в момент оглашения данного факта. Когда человек не ленится несколько раз проголосовать – это все-таки его желание либо получить пять минут славы, либо дискредитировать голосование», – полагает политолог.

«В любом случае это было сознательное нарушение, за которое теперь последует санкция. Такова позиция ЦИКа. Судя по всему, он изучил обстоятельства голосования в Израиле и в итоге решил передать материалы в Следственный комитет. Следственный комитет среагировал. Чем это дело закончится, сложно сказать. Как известно, в Москве журналист Павел Лобков тоже был наказан административным штрафом за то, что взял бумажный бюллетень, хотя уже голосовал до этого по Сети. В случае с Ильинской СК решил возбудить уголовное дело. Возможно, одной из причин стал тот факт, что Ильинская живет не в России», – предположил руководитель ИРП Петр Кирьян.

Накануне зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал преднамеренными попытки неоднократного голосования на зарубежных избирательных участках в ходе голосования по поправкам к Конституции. По его словам, Юлия Ильинская (Яэль Ильински) «вовлекла в эту деятельность свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голоса – 18 лет ей исполнилось 10 июля». «Она утверждает, что она проголосовала тоже. В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК РФ. Гражданке по возвращении в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом, и далее будут судебные решения», – пригрозил Булаев.

Стоит отметить, что статья предусматривает штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время устанавливается местонахождение Ильинской, заявили в СК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля.

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