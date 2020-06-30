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Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
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              Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

              30 июня 2020, 02:31

              Текст: Антон Никитин

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              Председатель ЦИК России Элла Памфилова заверила, что ни одна попытка двойного голосования по поправкам в Конституцию – дистанционным электронным способом и с помощью традиционного бюллетеня – не будет реализована.

              «Ни один случай двойного голосования в конечном итоге не пройдет, за это ручаюсь», – приводит ТАСС слова Памфиловой в интервью программе «Познер» на Первом канале.

              Председатель ЦИК России напомнила, что возможность голосовать дистанционно существует у жителей Москвы и Нижегородской области по 30 июня, а 1 июля, в основой день голосования, такой возможности нет. «В это время, [в этот временной] зазор будут сверены окончательно все списки и точно вылавливаются те, кто сделал такие попытки [проголосовать дважды]», – пояснила глава комиссии.

              При этом она допустила, что такие попытки еще будут предприниматься.

              Ранее на сайте телеканала «Дождь» сообщалось, что журналист Павел Лобков попытался проголосовать по поправкам в конституцию дважды – сначала на своем участке в Москве, а затем дистанционно с помощью электронного голосования. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия разберется с этой ситуацией. По его слова, Лобкова должны были вычеркнуть из списка голосующих по месту жительства после того, как он подал заявку на голосование в электронной форме. Памфилова также поясняла, что в случае совпадения данных тех, кто проголосовал электронно и традиционным образом, «опечатывается ящик для голосования, составляется акт, а человек может получить серьезное административное наказание в виде штрафа».

              Что касается конкретно Лобкова, то Памфилова подчеркнула, что «нигде не называла именно его провокатором». При этом он заметила, что «очень важно, когда люди помогают выявлять какие-то недостатки, только формы и зачем это делается, и как это делается, имеет большое значение».

              Председатель ЦИК России выразила уверенность, что все желающие могли ознакомиться с предлагаемыми поправками в Конституцию, найти в них что-то важное для себя.

              Отвечая на вопрос Владимира Познера, глава ЦИК не стала предполагать, какой процент граждан России прочитали все 206 поправок. «Но, по крайней мере, поскольку на нас [Центризбирком] была возложена обязанность максимально людей проинформировать, о том что будет голосование и в чем суть поправки, мы максимально использовали эту возможность. И люди, кто хотел, тот мог ознакомиться, все ресурсы информационные [существуют] в доступной форме», – отметила Памфилова.

              По ее мнению, граждане внимательно посмотрели «основное, что [их] зацепило». «Те, кто будут голосовать «за», нашли для себя то, что считают очень важным и в совокупности, и насколько [отдельных] вещей», – предположила Памфилова, обратив внимание, что речь идет не только «о материальных вещах, социальных, многих волнуют проблемы развития страны, ее безопасности».

              «Точно так же, как и те, кто будет голосовать против, [нашли] то, что для них является неприемлемым», – считает председатель Центризбиркома.

              Памфилова сообщила, что распространение в интернете ложных сообщений и видеороликов, посвященных общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции России, носит характер спланированной акции, но ЦИК научился перехватывать такие фейки и формировать свой информационный поток.

              «Конечно, [это] волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция для того, чтобы каждый день устраивать провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне», – сказала председатель ЦИК России.

              «Одно дело – когда убежденные люди объясняют аргументированно, почему они против, а другое дело – когда фабрикуются постановочные видео», – добавила глава ЦИК. «Один блогер придумал, десять сразу растиражировали и создается такой информационный поток», – констатировала она.

              При этом, по словам Памфиловой, часто используется прием полуправды, когда за основу берутся «ролики из других стран», материалы прошлых лет. «Раньше мы плелись в этой повестке, которую они задавали, и нам приходилось оправдываться. Сейчас мы научились перехватывать. Это [значит] – сформировать свой информационный поток и отбивать, бить по рукам», – отметила она.

              Памфилова также полностью отвергла предположения оппозиционных политиков о том, что члены избиркомов могут как-то фальсифицировать итоги голосования. Памфилова сказала: «Вот так вот просто нарисуйте 100% – это нереально, невозможно, – подчеркнула она. – У нас в каждой комиссии на любом уровне есть представители и коммунистов, и «яблочников», много представителей [разных партий]».

              Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию за четыре дня, по последним данным ЦИК, составила 37,2%, всего проголосовали 40,4 млн человек. Закон в данном случае не предполагает порога явки, и никаких указаний каким-либо образом регулировать ее не было, заявила Памфилова.

              «Закон не предполагает порога явки, сколько придет, столько и придет. Были какие-то попытки сказать, что мол в Кремле и где-то дают какие-то указания о какой-то явке. Такого не было, мне никто никогда таких указаний не давал. И в данном случае нет со стороны политического руководства [указания] каким-то образом регулировать и формировать искусственную явку», – сказала Памфилова.

              Она отметила, что участие в голосовании должно быть в виде свободного волеизъявления. «Вот кто хочет, кто считает, что это важно для него, для страны, – они придут и им спасибо. А все остальные – это их право не приходить», – добавила Памфилова.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, – 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

              Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00 по местному времени во всех регионах России, подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

              Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              Российская избирательная система сделала гигантские шаги в своем развитии с 2016 года, заявила Памфилова.

              По ее словам, все четыре года избирательная система России «идет как локомотив, никуда не сворачивая». «Она гигантские шаги [в развитии] сделала. Другое качество по уровню прозрачности, тех современных методов и не только видеонаблюдения, QR-кодирования. Наш «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать в любой точке мира, аналогов в мире нет этой системе, и это даст свои результаты, но не сразу», – сказала Памфилова.

              «Я не сделала за эти четыре года ничего из того, за что мне было бы стыдно, кто бы что не говорил. Я никогда ни разу ни своим коллегам, ни сотрудникам не предложила пойти на сделку с совестью. Я никогда ни разу не позволила ни себе, ни своим коллегам, чтобы мы пошли против закона», – добавила глава ЦИК.

              При этом она отметила, что не может сказать о том, что «в данный момент все замечательно».

              «Проблем выше крыши и мы работаем не в воздушном пространстве, есть политическая составляющая, экономическая, ментальная. Люди разные и боюсь, что это не вертикальная структура, но процесс идет. Я всегда говорю: коллеги, все тайное всегда станет явным. Исходя из этого я уверена, что все то, что мы делаем, нацелено именно на то, чтобы в России была система избирательная достойная России», – подчеркнула Памфилова.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам в Конституцию.

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