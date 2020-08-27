Новейший российские десантные корабли получили возможность работать в Арктике

Строящиеся на керченском заводе «Залив» два новейших российских универсальных десантных корабля (УДК), в отличие от французских «Мистралей», способны работать в Арктической зоне, сообщил на форуме «Армия-2020» глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«Два наших УДК намного отличаются от тех проектов, которые ранее планировались на базе французских «Мистралей». В частности, учитывая, что эти корабли будут нести службу в акваториях не только теплых морей, но и северных, УДК будут соответствовать требованиям эксплуатации в Арктической зоне. Вместе с ледоколом они смогут эксплуатироваться во льдах», – передает ТАСС слова Мистахова.

Он пояснил, что в том числе и поэтому российские вертолетоносцы превосходят французские по основным габаритам.

«Наш корабль также существенно отличается от «Мистраля» по ширине, высоте, осадке, по функционалу, по обитаемости, транспортно-десантной вместимости, составом десантно-высадочных средств», – сказал Мистахов.

По его словам, УДК при необходимости могут трансформироваться в плавучие госпитали.

«Нам заказчик обозначил, что сегодня прорабатывается вопрос организации этого корабля под госпитальное судно, потому что у вертолетоносца есть все необходимое – каюты, камбузы, отдельные помещения, вертолетный ангар, доковая камера. Поэтому сейчас в процессе проектирования мы подбираем то медицинское оборудование, которое должно быть стационарным, которое должно стоять внутри корабля всегда», – сообщил Мистахов.

Он уточнил, что с начала проектирования корабля «Ак Барс» предложил заказчику часть оборудования сделать стационарным, например, кислородное. «Остальное оборудование, которое не нужно в боевых операциях, на УДК монтироваться не будет. Под него будет зарезервировано место, проработан вариант размещения», – сказал Мистахов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российский аналог «Мистралей» создается неполноценным.

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