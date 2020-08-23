В МВД Белоруссии оценили обстановку на воскресных акциях оппозиции в Минске

Ни задержаний, ни чрезвычайных происшествий на протестных акциях оппозиции в воскресенье в Минске не было, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«По Минску задержаний не было, не допущено чрезвычайных происшествий. Штаб еще работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника», – приводит слова Чемодановой ТАСС.

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Протестующим



По ее словам, число участников воскресной акции оппозиции «Марш новой Беларуси» назвать сложно. «Люди перемещались, двигались колоннами, не было одной постоянной точки», – пояснила Чемоданова.

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?» При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

В воскресенье вечером Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел за оцепление у резиденции в Минске, поблагодарил силовиков, пообещав «разобраться» с протестующими.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт выступила с утверждением, что митингующие якобы пытались пойти на штурм Дворца независимости.

После президентских выборов по всей Белоруссии начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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