Пашаев оценил результаты экспертизы подушки безопасности внедорожника Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал результаты экспертизы подушки безопасности внедорожника актера.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» Пашаев прокомментировал результаты экспертизы подушки безопасности внедорожника Ефремова, где говорилось, что на одном из срезов подушки безопасности обнаружены пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК. При этом на двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки Ефремова, передает РИА «Новости».

Кроме того, Пашаев заявил, что у него есть предположения относительно того, кто был за рулем внедорожника в момент смертельного ДТП, и выразил мнение, что на руле внедорожника Ефремова якобы присутствуют отпечатки пальцев именно этого человека.

В пятницу Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП.

В четверг найденный Пашаевым секретный свидетель заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Ранее Пашаев обещал представить суду некого тайного свидетеля, который, по словам адвоката, докажет невиновность Ефремова.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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