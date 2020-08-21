Зеленский озвучил формулу «успешного будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации стратегии развития Николаевской области озвучил формулу «успешного будущего» для страны.

«Есть простая и понятная формула, по которой мы должны двигаться в наше общее успешное будущее, она звучит так: «успешный гражданин – это успешная громада, успешная громада – это успешный регион, успешный регион – это успешная Украина. Именно поэтому Украина – это ты». Это не просто красивый слоган, это наш с вами указатель к новой, конкурентоспособной, сильной, а следовательно, состоятельной и счастливой Украине», – цитирует УНИАН Зеленского.

Он подчеркнул, что развитие и движение вперед Украины невозможно, если каждая область не понимает своей миссии.

«Созданы стратегии развития областей, каждая из них должна понимать свои преимущества, свой потенциал, а главное – понимать, в чем ее неотъемлемый вклад в общую победу Украины», – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент выразил уверенность, что «25 регионов Украины – это наш с вами dream team (команда мечты – прим. ВЗГЛЯД)».

Ранее Зеленский заявил, что на Украине до конца 2021 года минимальную зарплату повысят до 6,5 тыс. гривен (17,3 тыс. рублей).

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