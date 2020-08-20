В Белоруссии указали на необходимость сохранения российского рынка в приоритете

Белоруссия активно осваивает другие рынки, но признает, что сохранение российского рынка в качестве приоритетного является важной задачей, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

«Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного – это важная задача. Мы, конечно, не кладем все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок. У нас пошла активная динамика поставок, например, в Китайскую Народную Республику. Тот же рынок Евросоюза для нас важен», – передает слова премьера БелТА.

Головченко отметил, что сам по себе небольшой белорусский рынок для крупного инвестора недостаточно интересен и именно членство в ЕАЭС предоставило республике возможность оперировать на всем экономическом пространстве. «То есть инвестор может строить предприятие в Беларуси, а продавать в Россию и Казахстан. Это одно из самых главных преимуществ для членов союза», – пояснил глава белорусского правительства.

Кроме того, Головченко отметил, что в отношениях Белоруссии и России могут возникать экономические споры, но для партнеров это нормально. «Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации», – пояснил премьер.

Головченко также оценил, к каким последствиям может привести описанный в программе оппозиционного штаба выход из Союзного государства и других «интеграционных структур, где доминирует Россия», введение пограничного и таможенного контроля на белорусско-российской границе.

«Все интеграционные объединения, начиная с СНГ и заканчивая ЕАЭС, были призваны сохранить то, что было создано, – связи. На обломках Советского Союза необходимо было выстроить платформу, на которой можно было бы решать вопросы экономического и политического взаимодействия уже в качестве независимых государств. Сейчас наиболее активное образование - это ЕАЭС. Это фактически инструмент для того, чтобы страны усилили экономическую интеграцию, чтобы была возможность реализации единых программ, чтобы гармонизировать промышленную, сельскохозяйственную политику, снять барьеры на пути пересечения товаров, услуг и рабочей силы. Что нам авторы программы предложат взамен?» – задался вопросом Головченко.

Премьер добавил, что многие отрасли в Беларуси – машиностроительная, сельскохозяйственная и другие – исторически завязаны на российских партнеров.

«Это товарно-сбытовые цепочки, сеть коопераций, то есть все увязано в одно. Ради чего это рушить сейчас? Кому это, самое главное, понадобилось? Нам уже когда-то пытались навязать это. Слава богу, что у руководителей хватило мудрости и чутья не рушить этого. Белорусский экспорт в ту же Россию – это порядка 15 млрд долларов в год. Сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений?» – поинтересовался белорусский премьер.

Вместе с тем, Головченко отметил, что оппозиция призывает всех действовать сугубо в правовом поле, однако, когда зовет трудовые коллективы на забастовки, то ссылаются только на конституцию. Тогда как эти вопросы более подробно регламентируются другим законодательством.

«Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом, а там написано, что забастовка, как одна из форм защиты прав трудящихся, может быть применена только в случае трудовых или социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, трудовые и социальные права работника по его контракту. Забастовка в белорусском законодательстве, как, собственно, и в европейском, не предполагает защиты политических прав или взглядов», – пояснил премьер.

Он напомнил, что в законодательстве четко прописана процедура объявления забастовки, инициаторы которой должны быть уверены, что, если есть трудовой спор с нанимателем, это касается всего коллектива.

«Не менее чем половина коллектива должна избрать своих представителей. Не менее чем двумя третьими от этой половины должно быть принято решение и заблаговременно направлено уведомление работодателю – в двухнедельный срок. На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата», – подчеркнул Головченко.

Он полагает, что те, кто призывает рабочих выходить на забастовки, специально не предупреждают их о таких нюансах.

«Когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, это не тот народ, который массово пойдет на жесткие, силовые акции, начали применяться такие методики», – сказал премьер-министр.

При этом Головченко отмечает, что трудовые коллективы не горят желанием бастовать, Он привел в пример Минский тракторный завод, где работают около 16 тыс. человек, а на улицу вышли всего лишь 500 рабочих. «Эмоции улеглись», – пояснил глава правительства.

Ранее Головченко в ходе телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.