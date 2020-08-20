В Белоруссии указали на необходимость сохранения российского рынка в приоритете

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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    В Белоруссии указали на необходимость сохранения российского рынка в приоритете

       20 августа 2020, 21:52
    Фото: Юрий Орешкин/БелТА/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Белоруссия активно осваивает другие рынки, но признает, что сохранение российского рынка в качестве приоритетного является важной задачей, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

    «Для нас сохранение российского рынка в качестве приоритетного – это важная задача. Мы, конечно, не кладем все яйца в одну корзину и не делаем ставки только на российский рынок. У нас пошла активная динамика поставок, например, в Китайскую Народную Республику. Тот же рынок Евросоюза для нас важен», – передает слова премьера БелТА.

    Головченко отметил, что сам по себе небольшой белорусский рынок для крупного инвестора недостаточно интересен и именно членство в ЕАЭС предоставило республике возможность оперировать на всем экономическом пространстве. «То есть инвестор может строить предприятие в Беларуси, а продавать в Россию и Казахстан. Это одно из самых главных преимуществ для членов союза», – пояснил глава белорусского правительства.

    Кроме того, Головченко отметил, что в отношениях Белоруссии и России могут возникать экономические споры, но для партнеров это нормально. «Мы же все-таки независимое государство, и никто не ставит под вопрос суверенитет или независимость нас как государства. Эти вопросы даже не обсуждаются руководством Беларуси и Российской Федерации», – пояснил премьер.

    Головченко также оценил, к каким последствиям может привести описанный в программе оппозиционного штаба выход из Союзного государства и других «интеграционных структур, где доминирует Россия», введение пограничного и таможенного контроля на белорусско-российской границе.

    «Все интеграционные объединения, начиная с СНГ и заканчивая ЕАЭС, были призваны сохранить то, что было создано, – связи. На обломках Советского Союза необходимо было выстроить платформу, на которой можно было бы решать вопросы экономического и политического взаимодействия уже в качестве независимых государств. Сейчас наиболее активное образование - это ЕАЭС. Это фактически инструмент для того, чтобы страны усилили экономическую интеграцию, чтобы была возможность реализации единых программ, чтобы гармонизировать промышленную, сельскохозяйственную политику, снять барьеры на пути пересечения товаров, услуг и рабочей силы. Что нам авторы программы предложат взамен?» – задался вопросом Головченко.

    Премьер добавил, что многие отрасли в Беларуси – машиностроительная, сельскохозяйственная и другие – исторически завязаны на российских партнеров.

    «Это товарно-сбытовые цепочки, сеть коопераций, то есть все увязано в одно. Ради чего это рушить сейчас? Кому это, самое главное, понадобилось? Нам уже когда-то пытались навязать это. Слава богу, что у руководителей хватило мудрости и чутья не рушить этого. Белорусский экспорт в ту же Россию – это порядка 15 млрд долларов в год. Сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. А мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений?» – поинтересовался белорусский премьер.

    Вместе с тем, Головченко отметил, что оппозиция призывает всех действовать сугубо в правовом поле, однако, когда зовет трудовые коллективы на забастовки, то ссылаются только на конституцию. Тогда как эти вопросы более подробно регламентируются другим законодательством.

    «Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом, а там написано, что забастовка, как одна из форм защиты прав трудящихся, может быть применена только в случае трудовых или социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, трудовые и социальные права работника по его контракту. Забастовка в белорусском законодательстве, как, собственно, и в европейском, не предполагает защиты политических прав или взглядов», – пояснил премьер.

    Он напомнил, что в законодательстве четко прописана процедура объявления забастовки, инициаторы которой должны быть уверены, что, если есть трудовой спор с нанимателем, это касается всего коллектива.

    «Не менее чем половина коллектива должна избрать своих представителей. Не менее чем двумя третьими от этой половины должно быть принято решение и заблаговременно направлено уведомление работодателю – в двухнедельный срок. На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата», – подчеркнул Головченко.

    Он полагает, что те, кто призывает рабочих выходить на забастовки, специально не предупреждают их о таких нюансах.

    «Когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, это не тот народ, который массово пойдет на жесткие, силовые акции, начали применяться такие методики», – сказал премьер-министр.

    При этом Головченко отмечает, что трудовые коллективы не горят желанием бастовать, Он привел в пример Минский тракторный завод, где работают около 16 тыс. человек, а на улицу вышли всего лишь 500 рабочих. «Эмоции улеглись», – пояснил глава правительства.

    Ранее Головченко в ходе телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.

    В четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.


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