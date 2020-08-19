Минтруда Белоруссии указало рабочим на связь забастовок с выплатой пенсий

Минтруда Белоруссии призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий.

«Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит остановить работу предприятий и организаций», – передает РИА «Новости» текст обращения к трудовымколлективам.

«За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте – пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллионов. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение», – отмечается в обращении.

Минтруда предупреждает, что от выбора каждого рабочего сейчас «будет в дальнейшем зависеть наша старость».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

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