Белорусская оппозиция призвала Россию и ЕС стать посредниками в переговорах с Лукашенко

Россия и Евросоюз должны стать посредниками в переговорах оппозиции с властями Белоруссии, заявил заявил экс-директор театра Ивана Купалы, член совета Павел Латушко.

«Здесь необходима роль наших соседей – России и Европейского союза. (...) Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнеры», – передает слова Латушко РИА «Новости».

Он добавил, что это в интересах как России, так и ЕС.

Отмечается, что оппозиция ждет, что ЕС предложит механизмы решения ситуации в Белоруссии.

Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале «Радые Свабода».

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В понедельник был обнародован список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция в ответ заявила, что не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами.

В то же время белорусская оппозиция получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».

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