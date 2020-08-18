Туристы рассказали, что им не нравится на российских курортах

Более половины россиян не устраивает высокая стоимость отдыха на курортах России, 16% недовольны сервисом и только 9% все устраивает, говорится в исследовании «Единой России».

Так, более половины (51%) россиян рассказали, что их не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. При этом 16% граждан не устраивает сервис, столько же – высокая стоимость проезда до места отдыха, однако 3% недовольны качеством пляжей. При этом 2% не нравится контингент отдыхающих, еще 2% недовольны уровнем безопасности. И 9% респондентов в российских курортах устраивает все, передает РИА «Новости».

Как отметила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, результаты исследования в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы – в том числе и законодательной.

«Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество», – добавила Одинцова.

Во всероссийском исследовании о туризме 5-13 августа приняли участие 4 тыс. 744 респондента.

Ранее сообщалось, что после карантина из-за коронавируса на рынок не вышли 20% туристических компаний, а к концу года уйдут еще около 30%.