С российского рынка могут уйти 50% турагентств

После карантина из-за коронавируса на рынок не вышли 20% туристических компаний, а к концу года уйдут еще около 30%, считает гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

По его оценке, у многих агентств возникли кассовые разрывы, которые нужно закрывать, передает «Интерфакс».

«В отношении агентств, у которых нет спонсоров, особенно в регионах, ожидания у меня, скорее, пессимистичные. Я опасаюсь, что многие агентства могли брать деньги клиентов, не платить операторам, как-то на эти деньги жить, а теперь их надо отрабатывать. Это несет в себе кассовый разрыв, из которого не все смогут выкрутиться. Что касается Москвы, то здесь, мне кажется, был переизбыток турагентств, и сложившаяся ситуация, наоборот, подчистит рынок», – считает Демура.

По его словам, более сильные подожмут под себя более слабых и рынок туроператоров станет разрозненным и фрагментированным. По прогнозу Демура, всего на рынке останутся четыре-пять крупных туроператоров, контролирующие 90% рынка.

«Нишевые маленькие операторы останутся в том случае, если у них есть специализация: медицинский туризм, лакшери, образование, приключения, недвижимость. И если они лучшие в этом деле», – добавил эксперт.

Ранее эксперты давали прогноз о будущем туризма после пандемии.

Напомним, Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.